食肆今起放寬8人一枱　戶外運動不用戴口罩

本港疫情漸趨穩定，政府日前宣布本月19日起落實第二階段放寬措施，酒吧及卡拉OK等處所可以重開，其中3項措施更提早在今日(5日)鬆綁，包括開放泳池、沙灘、水上樂園；市民室外做運動或在郊野公園不用佩戴口罩；食肆可增至8人一枱，但均須使用疫苗通行證，惟其中重開公眾泳池已率先「觸礁」。

防疫鬆綁雖然人人開心，但原來有人「隨口噏當秘笈」，行政長官林鄭月娥日前言之鑿鑿宣布泳池及泳灘等可在今日陸續重開，但原來相關配套仍未準備好，部分泳池仍未注水，而救生員亦不足之下，康樂及文化事務署更隨即宣布轄下其中14個公眾泳池最快要到下周四(12日)才重開，市民批評政府部門各自為政，令人大失所望。

此外，5.19第二階段社交距離放寬措施，包括重開酒吧、浴室、卡拉OK場所及麻雀館等，不過仍有限制，例如酒吧營業時間至凌晨2時，維持4人一枱等。至於第一階段已放寬的食肆堂食，則可延長至午夜12時，宴會人數限制由20人上升至120人，戲院入座率增加至85%，並可以在場內進食。另市民在室內體育處所運動時亦不必戴口罩。