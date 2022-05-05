警跟進多年搗破倫敦金詐騙集團　6主腦及骨幹今晨提堂

警方商業罪案調查科由2017年起，展開代號「斷風」行動，經多年情報收集及跟進調查，成功將本地倫敦金詐騙集團連根拔起，在2018至19年內拘捕44男22女(18至27歲)，主要牽涉2間金融公司。經徵求律政司意見，詐騙集團的6名主腦及骨幹人士，分別被落案起訴「串謀詐騙」及「洗黑錢」，案件將於今晨(5日)在東區裁判法院提堂，並將於高等法院排期審訊。據悉涉案金額高達3億9,700萬港元。

警方反詐騙協調中心高級督察林沛恆指，警方將於今年5至8月期間，每月以不同常見騙案作主題，以加深市民防騙意識。其中針對投資騙案，騙徒大多經網上平台接觸受害人，混熟後便會吹噓自己為投資達人，不時分享投資獲利的截圖，或透過展示名錶名車等間接「炫富」，以兜搭受害人墮入陷阱。騙徒又會利用受害人對投資工具不熟悉，推介其使用虛假的投資程式，並逐步教導其聯絡假冒客服開戶。

起初部分受害人獲利後能順利提取利潤，騙徒從而游說受害人加大投資注碼，惟當受害人再想提款後，便會被不同藉口多番阻撓，包括系統故障、操作違規等，受害人最終血本無歸。林沛恆建議市民利用視像通話確定網友身份，亦應避免使用不明連結下載投資程式，轉帳至任何戶口時應多加提防，更不應簽署授權書容許他人代表自己買賣投資。