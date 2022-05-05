倫敦金詐騙集團3年騙逾億　癌末婦痛失救命錢兼負巨債

警方商業罪案調查科搗破本地倫敦金行騙集團，揭發集團在2015至2017年間，詐騙215名受害者共約1.11億港元。實際上，類似騙案至今一直存在，更有騙徒利用近年疫情期間失業率高企，兜搭急切搵工的市民，訛稱提供就業機會，實質由「假同事」推銷投資工具，游說受害者進行投資騙財。當中受害人背景各有不同，警方發現騙徒針對不同受害者，利用不同伎倆以誘使其墮入投資陷阱。

商業罪案調查科訛騙組高級督察何進遠以一名35歲癌末女子為例，事主於2020年中經網上認識一名倫敦金經紀，對方在言談間炫耀其奢華生活，又建議事主以其醫藥費投資，聲稱利潤可用作尋求更好醫生及使用更好的藥物。事主信以為真，不單將救命錢存入投資戶口，更向財務機構借貸加大投資額度，當經紀獲授權進行交易後，便透過高槓桿、高頻率交易，於短時間內將事主逾50萬款項輸清光。該名經紀事後音信全無，事主始知自己上當受騙。

商業罪案調查科警司葉永林指，縱然騙徒近年開始利用加密貨幣等科技，着受害人將款項存入電子錢包，以增加警方調查難度，強調警方不會姑息不法之徒，將繼續用針對性執法行動，以情報作主導並與不同部門合作，打擊投資騙案，將騙徒繩之於法。