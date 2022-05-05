警破低息貸款騙案拘7男女　涉以個人戶口收取騙款得益

警方於2020年3月至2021年9月期間，接獲港九新界共28男20女(22至71歲)市民報案，指自己在收到自稱銀行或金融機構職員的隨機來電，推銷低息貸款優惠，各事主其後被騙取5,000至43萬5千元不等的「墊支金」或「財產證明金」，涉案共280萬港元。警方東九龍總區刑事部經深入調查後，於本月3至5日展開代號「兼道」執法行動，以涉嫌「以欺詐手段取得財產」拘捕6男1女(20至38歲)。

東九龍總區重案組莫子威總督察指，被捕男女均涉嫌以個人銀行戶口，收取及處理騙案得益，各人涉款由4萬7千元至126萬元不等，當中5人為介乎20至23歲年輕人，有人報稱為數千元酬勞將戶口出售他人。據悉，被捕男女大多報稱無業，當中有6人有案底，東九龍刑事部將繼續聯同黃大仙、將軍澳、觀塘及秀茂坪警區探員，追查騙案幕後主腦，並在區內展開防騙宣傳，以免再有市民受騙。莫亦呼籲市民多留意家人經濟情況，宣導審慎理財觀念，不應輕信他人交出個人資料。

東九龍總區重案組劉啓彥高級督察解釋，騙徒犯案手法與過往大同小異，均利用偽造職員卡片，以博取受害人信任。其後訛稱能提供月息低至0.18厘貸款，要求受害人開設投資戶口，或下載網上交易平台，並存款至指定戶口作資產證明。由於騙徒保證貸款獲批後可退還證明金，令不少受害人信以為真，更依騙徒指示不斷存入更多款項，以換取其聲稱的更優惠借貸利率，或更高批核貸款機會，受害人往往在主動向銀行查詢貸款進度，或與親友討論時，始發現自己受騙。警方呼籲市民要小心核實來電者身份，切勿到銀行分行以外的地方辦理借貸手續。