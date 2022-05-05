政Whats噏：鍾劍華赴英10日　鍾庭耀：民研減開發布會

香港民意研究所(民研)前副行政總裁鍾劍華早前離港赴英幾日後，民研主席及行政總裁鍾庭耀重申民研運作一切正常，繼續奉公守法。點知相隔一個禮拜，即鍾劍華離港10日，鍾庭耀就話民研會調整新聞發布會嘅次數，下調至每月4次左右。民研以往每月大概8次發表民意調查結果，依家咪即係約減半囉！

因乜嘢事有咁嘅轉變？話說尋日(4日)係民研成立3周年，鍾庭耀喺民研facebook上載「主席的話」，話適值民研進行半年工作檢討，今年五四之後，民研會調整新聞發布會嘅次數，原因係諗住爭取資源做網上公民教育工作。

鍾劍華早前喺社交平台貼文，透露喺4月24日已乘飛機離港前往英國，上周二(4月26日)仲越洋視像出席民研有關「政府民望、民情指數及政策評價」嘅民調發布會，又透露喺4月底約滿離開香港民研，亦轉為民研嘅榮譽顧問。

民研嘅前身係港大民意研究計劃，一直定時定刻為政府施政、官員評分等發放調查結果，話畀港人知邊個問責官員長期「墊司底」。但隨住本身係港大民研嘅總監鍾庭耀喺2019年退休離開港大，港大民研亦壽終正寢走入歷史，但鍾就撲水、搞眾籌另起爐灶，而民研喺2019年5月4日象徵式成立，喺同年7月1日正式運作。