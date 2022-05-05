漏報每日確診數　安老院舍不滿遭社署發警告信

因應安老院舍曾出現多宗確診個案，社會福利署於4月8日通知全港所有院舍由4月12日起，每日呈報有否新增確診個案。然而有部分院舍反映因個別日子漏報即收警告信，威脅可能會被撤銷或暫時撤銷牌照，惹業界不滿，質疑署方未有了解院舍難處便發信威脅，未有提供支援之餘，即使零確診仍需每日申報，做法不合理。安老服務協會亦收到多宗求助，將整合業界意見與部門磋商。

社署要求全港所有安老院舍從4月12日起要每日呈報有否新增確診個案，即使「零確診」亦要透過網絡提交「呈報表格」，又將相關規定納入《安老院實務守則》內，若不遵守則會發警告信，衞生署衞生防護中心其後亦向院舍主管及感染控制主任發信，指院舍若無履行呈報責任，有機會被社署撤銷或暫時吊銷牌照外，更有機會干犯法例，一經定罪可罰款一萬元及監禁6個月。社署至今已發逾百封信，惟安老服務協會主席陳志育表示，不少院舍對上述做法感不滿，因漏報多為無心之失，包括院舍職員不熟悉相關申報系統的操作，或是因工作過度繁忙而一時漏報，但社署未有關心漏報原因，亦無相關支援，批評署方不近人情。

陳又指，隨疫情逐漸受控，每日只有約一至兩間院舍有確診，但就要其餘數百間零確診的院舍都申報，社署亦未有列明何時可暫停申報，更甚是除了社署外，院舍亦需每日向醫院管理局申報，令本已繁重的工作百上加斤，嚴重打擊業界士氣，批評有關制度僵化。