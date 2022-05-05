新網購詐騙專頁過去一周接17個　買Like聘打手博信任

詐騙專頁於過去一周有回升趨勢，警方共接獲17個新的詐騙專頁。為騙取網民信任，詐騙專頁會不惜工本在各大平台賣廣告，甚至聘用專業打手買Like(讚好)提升人氣，製造正評假象。警方表示，騙徒為減低成本，更會進行「全球招聘」，找非華裔帳戶Like和留言問價，也會把一些傀儡戶口換成本地名字和頭像充當買家。

當大家多留意詐騙專頁，不難發現有一些「用戶」經常出現在相關專頁的留言板。警方提醒網民，如未能分辨專頁真假，不妨先觀察幾天，在網上打聽一下賣方有否負評。網民亦可選取「隱藏廣告」或「變更廣告偏好」以減少接觸同類型資訊，以減低受騙風險。

截至昨日(4日)，過去一周「伏店」數目稍有回升，包括Moon baby日本母嬰專門店、卓悅mall、鼎豐記、123食品-生活百貨、Integrity Quotient、眾城貿易、環港 . Trading Center、Online discount mall、Oliver's Food Store、優選韓品、Fair Price Store、Jane eyre、Ayu hijab、Palm Islands、Simple shop、Special offer first-hand wholesale及井の奈。最常成為騙徒幌子的高危貨品，包括手袋、平板電腦、手錶、演唱會/主題樂園門票、鮑魚、遊戲帳戶、龍蝦、鞋、手機及外匯兌換服務。