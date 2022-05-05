黎智英涉欺詐案　科技園行政總裁指業務有相關才會批牌照

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今（5日）在區院續審，續由科技園行政總裁黃克強作供。他重申承租人如欲替其他公司申請牌照以獲准使用租用的部分處所時，有關公司的業務須與租契批准的用途有關，並強調必須作出申請，才可考慮。

黃克強今接受辯方大律師盤問時同意，契約的主要作用是規管雙方責任及權益，而契約範圍的詮釋或演繹，則應由法庭斷定。黃指在考慮承租人相關公司的牌照申請方面，會主要考慮該公司業務是否與租契批准的用途有關，並舉例指如豉油廠若替一間數據公司申請牌照，是不會批准的，因他們本身並沒該方面的專業。

辯方盤問時引用黃的書面口供，指警方曾問黃，若與出版刊印無關的力高顧問有限公司及蘋果慈善基金申請使用處所，申請牌照時會否獲批。黃當時指要據個別情況及理據考慮。辯方問黃，科技園在考慮牌照申請時，是否不會輕易拒絕；又假若相關人士在公司有一定職位及獲提供薪酬計劃等，會否對是否發出牌照有影響。黃回應表示這些為假設性問題，但重申若有關公司與印刷業務無關，正常不會發出牌照，若要討論當中的業務內容，則要對方先作出申請並提供資料，才能進行商討。

黃又指科技園是希望資源能被好好利用，若巡查時發現有違規情況時，不會立即採取法律行動，而是會先着對方進行補救及作出警告，若警告不果才會進行下一步行動。他表示：「我哋工作唔係令佢哋有問題，係希望去解決問題。」，又指「我哋唔係警察，唔係拉人，係希望將件事做好佢。」，並一度同意若進行補救行動便不屬違規。惟經法官就此追問澄清後，黃同意違規就是違規，而最終決定需要由公司集體作出。另外辯方亦質疑，《蘋果日報》停刊是科技園向蘋果印刷發法庭傳票、要求收回處所的主要因素，黃則指是考慮因素之一。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。案件將於下周二（10日）續審。

案件編號：DCCC 349/2021