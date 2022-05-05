會展站開放日今起搶飛10分鐘內派完　入站內需打針及掃安心碼

東鐵過海段即將在本月15日通車，「會展站」作為唯一新增的車站，港鐵將於周一(9日)舉行開放日讓市民先睹為快，而5,600個名額由今午2時起，分別透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式免費派發。惟不足10分鐘時間，記者發現「MTR Mobile」程式內的開放日入場券已全數派罄，另外參觀市民當日需配合疫苗通行證及使用「安心出行」。

除「MTR Mobile」手機應用程式外，市民亦可於今午3時起，到「THE GULU」手機應用程式搶飛，同樣是先到先得，額滿即止，每張入場券最多可容許4人同時入場。據港鐵網頁顯示，開放日活動分為7組參觀時段，每節有1小時，最早由上午10時至上午11時，最晚時段則由下午6時15分至下午7時15分。

港鐵表示，所有參觀人士在進入場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，除獲豁免人士可在進入場地前，用港鐵提供的表格登記有關個人資料；此外亦必須完成政府「疫苗通行證」的接種要求，並使用「驗證二維碼掃描器」流動應用程式掃描疫苗接種紀錄或出示醫學豁免證明書。