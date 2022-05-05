船舶共用協議豁免命令8月屆滿　競委會建議續期4年

競爭事務委員會今日（5日）發布通知，建議將定期班輪公司船舶共用協議的集體豁免命令續期，該集體豁免命令將於今年8月屆滿。根據《競爭條例》第20條，競委會邀請各界人士就該命令續期4年的建議，向競委會作出申述。

船舶共用協議是航運公司之間就一些營運上的安排而訂立的協議。競委會在評估這類班輪協議所帶來的經濟效率後，於2017年8月發出該命令，宣布在符合相關條件的情況下，一般根據船舶共用協議所進行的活動，可獲豁除於《條例》第一行爲守則的適用範圍之外。

競委會在發布通知前，已審視自該命令發出以來，市場上有何相關發展，其中包括於去年8月至11月進行初步諮詢，並考慮不同持份者在該初步諮詢中所提交的意見。此外，競委會亦考慮了其委任的獨立行業專家所收集的行業數據及分析，並與其他競爭法機構和業内主要持份者進行討論。競委會的初步結論是，該命令下船舶共用協議所涵蓋的活動，仍然符合經濟效率豁除的條件，該命令亦仍然可取並能繼續發揮效用，因此競委會建議將該命令續期。