懲教署下周起探監安排復常　訪客需申報快測無染疫

疫情轉趨穩定，懲教署將恢復正常探訪安排。懲教署今日(5日)表示，隨着社區及懲教院所的疫情趨勢持續穩定，除額外親友探訪繼續暫停外，懲教院所的所有親友及公事探訪安排將於下周一(9日)起恢復正常。

為減低病毒流入院所風險，懲教署會繼續實施的措施，包括訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得無染疫(陰性)結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表，出示相應疫苗接種紀錄，及/或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪。

各訪客亦必須留意，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪，但其間他們仍可獲准接收認可交來物品一次。已登記懲教署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室，或懲教署熱線向職員查詢在囚人士的探訪狀況。