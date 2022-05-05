團體指職工盟原址重開新公司　借屍還魂

被指有37個工會作為註冊登記地址的「職工盟」，於去年10月宣布解散，因一直未有完成取消社團註冊，亦未有根據《社團條例》，向警方提供組織運作、過往活動、收入開支等，多名骨幹成員被警方國安處帶走調查，今日（5日）有團體到警察總部集會，指該工會解散後在原址重開新公司，與早前工會相同的業務，企圖「借屍還魂」，要求警方國安處徹查。

團體「保衛香港運動」成員，手持寫有「促請國安處徹查追究、職工盟反中亂港餘孽」的橫額，到灣仔警察總部請願，又高呼「職工盟疑改名、企圖借屍還魂」，「促請國安處長徹查」等口號。團體指職工盟過去涉嫌長期從事反中亂港違法活動，拒絕配合警方要求，主動提供資金來源資料。早前被踢爆美國國家民主基金會（NED）旗下的美國國際勞工團結中心（ACILS）多年來都有大額資助職工盟，極有可能觸犯《港區國安法》的勾結外國勢力，收受黑金顛覆國家政權。

而「職工盟」同一批涉嫌從事犯罪行為的工會骨幹成員，於該工會解散後在同一地點開設新公司開展與該工會相同的業務，令人懷疑有人是想「金蟬脫殼」轉移相關資產及犯罪證據，更企圖「借屍還魂」繼續延續其反中亂港理念。又批評畏罪潛逃英國的前職工盟總幹事蒙兆達重操反中亂港故業，已經在英國成立「香港勞權監察」（Hong Kong Labour Rights Monitor），延續過去「職工盟」借關注香港勞工之名，大搞反政府的政治鬥爭。促請警方國安處盡快徹查，追究到底，把這班「掛羊頭賣狗肉」的亂港分子繩之於法，避免死灰復燃。