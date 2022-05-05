東鐵綫會展站5.15啟用　月台展示戰前炸彈彈殼　供乘客任摸

東鐵綫過海段今月15日開通，位於灣仔北的會展站作為該綫唯一新建車站，港鐵今日(5日)率先開放車站予傳媒參觀。車站內最矚目是下層月台擺放一枚建造期間發現的戰前炸彈彈殼，可讓乘客任摸。為讓鐵路迷趕於通車首日前參觀，車站將於下周一(9日)開放予公眾，屆時名額有限。

會展站計設為地底車站，共三層，分別為車站大堂、上層月台及下層月台，共3層。上層月台為往金鐘方向，而下層則為往羅湖/落馬洲的月台。大堂設有A及B出口，分別通往會展站公共運輸交匯處及香港會議展覽中心；出口亦可通往行人天橋，連接鷹君中心及海港中心的平台走廊；大堂已付車費區域亦設有客用洗手間及育嬰室，閘外亦有7間店舖，包括便利店、銀行等。

港鐵介紹，車站有不少特色，如沿用港鐵站特色的紙皮石馬賽克風格，以綠色混搭灰色為主，象徵車站前方維多利亞港的海水顏色：站內同時擺放藝術裝設，本地藝術家梁志和創作的作品《水記憶》，作品由近1,200幀站前海港的照片貼在站內多層向海的牆上組成。至於下層月台展示的戰前炸彈彈殼，港鐵在工程期間，先後發現3枚二戰時期炸彈，港鐵與政府部門商討後，將於站內展出其中一枚炸彈的彈殼，讓乘客更了解該區歷史。