今增321確診新冠　包括17宗輸入個案

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(5日)新增148宗經核酸檢測確診；另錄得173宗經快測平台呈報。因此，今日共新增321宗個案，當中有17宗屬輸入個案。另再多5名患者離世，第5波累計1,193,086宗確診，共有9,120人病亡。此外，今日再有26宗學校呈報個案，涉及24名學生及2名職員。

輸入個案中，有12宗在機場發現，另有5宗在檢疫酒店中發現。歐家榮表示，昨日公布一宗輸入個案在檢疫第12日於社區檢測中心發現確診，該名患者透露，自己曾於去年3月在印尼確診，後來一直在當地逗留，至上月19日從印尼第一次抵港，於檢疫酒店檢疫期間，一直未驗出病毒。直至上月30號，檢測結果顯示為不確定，樣本送達公共化驗所後，驗出病毒。由於病毒量太低未必做到基因分析，初步界定為二度感染(復陽)個案。

在疫情趨勢方面，歐表示過去5天大概每日個案數字都徘徊在300宗左右，日與日之間有波幅，約在30至40宗左右。他認為現時疫情是穩定，看到有回落的情況，過去7日每天個案介乎283宗至366宗，平均是319宗，對比再先前7天的347宗至574宗，平均是449宗，有3成下降趨勢。他強調不能以單日確診的數字去判斷短期的疫情趨勢是如何，需要繼續觀察。