本港3月零售銷貨價值按年跌13.8%　首季亦較去年跌7.6%

政府今(5日)公布，今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為238億港元，較去年同月下跌13.8%。今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌4.9%。與2021年同期比較，2022年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。政府表示，由於本地第5波疫情及因而實施的社交距離措施，約束市面人流和打擊消費氣氛，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急跌。展望未來，政府指出近期本地疫情改善，社交距離措施得以逐步放寬，加上4月初發放的第一期電子消費券，將為零售業帶來支持。

在2022年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億港元，較去年同月上升30.9%。今年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同期上升39.0%。與去年同期比較，2022年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計上升36.3%。扣除其間價格變動後，2022年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌16.8%。今年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期下跌7.6%。與2021年同期比較，2022年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌10.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年3月比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌1.9%，而鞋類、有關製品及其他衣物配件大跌55.4%；及眼鏡店亦下跌42.8%，而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦下跌36.8%。另一方面，3月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升2.6%。