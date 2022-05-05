長康街保母車撞人死因研訊　目擊證人作供

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭今天（5日）就事件繼續研訊，目擊證人指當時保安母司機落車，甫關上車門保母車便立即溜前，司機嘗試以身擋車但不成功。呈堂片段見到保母車一度鏟上長康街行人路，然後司機在車底出現，還有一人被掛在車輛左後方拖行。

貨車司機胡庭歡作供表示，案發當日他駕駛貨車經過長康街，長康街可供3線行車，但當時左右兩邊都有車停泊，他便使用中線。當時肇事保母車在他左邊，他見保母車司機吳耀宗打開司機位車門，便停車等吳關好門再開車，以免撞到其車門。吳在他停車的時關車門，之後保母車便立即溜前。胡指吳當時右手拿着手提電話，試圖用雙手扶著司機位車門阻止車輛溜前但不成功，便立即改用身體頂着保母車車頭右方，但保母車繼續向前，在前行15至20米後，吳便從車底出現。當時吳躺在地上，仍有反應。同時保母車繼續向前衝，並且愈溜愈快，當保母車落到英皇道時，車輛左後方似乎拖着一個途人，但胡表示太遠距離未能看清。胡目測保母車溜前的時候，估計最高時速達每小時40至50公里。

保母車司機鍾國輝就供稱，他與吳耀宗為行家，兩人雖隸屬不同公司，但因他們都習慣在中午時分將保母車泊在長康街斜路，然後買飯盒回車上吃，所以兩人經常碰面，也算互相認識。案發當日他如常將車泊在長康街斜路，吳原本將車泊在他之後，但後來斜路下方有另一泊車位，吳便將車駛前。他不以為意繼續吃飯，不久後聽到有途人表示有車禍，抬頭一看才發現吳的車不見了。鍾補充，他平時觀察吳泊車、駕駛等情況，認為吳是個很小心的司機，並不會亂衝亂撞。

案件編號：CCDI-1068,1076,1078/2018、CCDI-102,273/2019