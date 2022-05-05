13年前亂刀殺女友　男子3度受審終告定案囚終身

現年31歲的男子譚浩南，2009年於家中狂斬女友逾50刀令她慘死。譚被控謀殺罪，2度被判罪成後都上訴得直。至2019年他第3度受審，結果再被裁定罪成。同年譚向高院上訴庭提上訴遭駁回，及後他再向終院申請上訴許可，終院3名法官上月29日開庭聽取陳詞後，隨即駁回其上訴許可申請，並於今天（5日）頒布書面理據，認為原審法官沒有出錯，審訊過程中沒對譚不公的地方。這意味着經過長達13年的司法程序後，譚最終仍須就接受終身監禁。

案發時在餐廳水吧任職的上訴人譚浩南，被控於2009年4月29日，在屯門友愛邨住所內謀殺其女友劉淑芬。當時被告和死者分別18歲及19歲。上訴方表示，原審法官在引導陪審時有誤，令陪審團以為若果不接受上訴人的辯解，就必須接納控方的說法。此外，控方在審前覆核中，曾承諾不會帶出救護員的部分供詞，即上訴人曾說捅女友的原因，是因她與他的兄長有染。然而，審訊中控方及原審法官卻沒有為意這承諾，並讓救護員說出這方面的證詞。

終院法官在判詞則指，原審法官已經適當地引導陪審團，沒有犯錯。針對救護員的證供方面，法官認為情況並不尋常，但同意高院上訴庭所指，採納有關證詞沒有造成審訊不公，因為其證供確是與案件相關，至於救護員記憶的準確性及重要性，則應由陪審團去決定，更何況救護員的說法，其實與上訴人的辯解沒有牴觸。綜合所有因素，法庭拒絕批出上訴許可，拒絕受理其終極上訴申請。

案件編號：FAMC 6/2022