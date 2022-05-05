13歲女童被8童黨非禮凌辱　1女被告認罪判入教導所

13歲女童透過「抖音」認識14歲男生後，疑向該男生講朋友閒話。被講朋友得知後，結夥在公園內大肆凌虐女童，包括脫光衣服拍照拍片、用掃把柄插私處及威逼替男性口交等惡行。8名年齡介乎13至22歲的涉案男女被捕，其中一名19歲女被告早前認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害2罪，今天（5日）在九龍城裁判法院被判入教導所。裁判官指被告過往多次進出兒童院都依然故我，告誡她已是最後機會改過，否則成年後只會繼續進出牢獄。

被告鍾嘉敏（19歲、售貨員）承認在去年7月25日，於何文田忠孝街公園普通襲擊當時13歲的女童X，及襲擊X致X身體受傷。同案另外有5男2女被告，年齡介乎13至22歲，被控普通襲擊、非禮、製造及管有兒童色情物品、向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、襲擊致造成身體傷害等共14項控罪。

辯方今求情指，被告曾入住兒童院和接受照顧及保護令，青少年犯罪評核報告形容被告「對前途咩都睇唔到」。但辯方指出被告因擔心刺激母親的精神病，而不願向感化官透露其母資料，可見被告不至於滅絕人性，冀法庭考慮被告知錯、略懂孝心而給予她一次改過機會。惟裁判官指，報告對被告的評價相當負面，形容其反省流於表面，對前途沒有規劃，故考慮被告背景後，認為適宜判處較長時間的紀律式訓練。

案件編號：KCCC 3495/2021