鋼琴教師涉非禮2女學員　7歲事主稱被伸手入衣服摸胸

於教育中心任教的鋼琴教師被指非禮2名年僅7歲及9歲的女學生，今（5日）起就3項非禮罪在九龍城裁判法院受審。女童供稱被告曾在授課時，藉故伸手入她的衣服內摸她胸部。事後她回憶起早於首次上課時，被告已曾揭起她的裙子，但當時她認為只是被告不小心，故沒有深究。審件明天續審。

33歲被告梁湛恩，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，及分別於2021年7月19日及7月26日，在同一地址猥褻侵犯9歲女童Y。

女童X在錄影會面中指，她在小一升小二的暑假期間，報讀該教育中心的鋼琴班。案發時她正上鋼琴課，坐下時下身壓住上衣，被告在她身後有所動作。當X以為被告想幫她整理衣物時，被告卻將右手伸入她的衣服內，從下往上移，抓住她的胸部數秒，另一隻手亦伸進她衣服內，扶住她的腰。X頓時「打哂冷震，起雞皮」並感到害怕，下課後把事情告訴母親。辯方盤問時，質疑X為何沒有立刻逃出課室，X解釋當時「好驚諗唔到」。辯方又指出被告只想幫X糾正坐姿才會扶X的腰，但X不同意此說法。

案年編號：KCCC 2676/2021