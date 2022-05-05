首轉廢為能垃圾焚化爐料於3年後投產　環保署擬再建多個焚化爐

垃圾圍城問題纏繞本港，堆填區面臨飽和，為應對龐大數量的固體廢物，環保署早於2018年開始於石鼓洲旁興建全港首個「轉廢為能」的垃圾焚化爐，最新預計於3年後開始投產，料平均每日能處理3,000公噸垃圾。環境保護署助理署長(廢物基建規劃)習學良透露，該焚化爐原訂於今明兩年間落成，惟興建期間面對多次惡劣天氣，「三號風球已經要停工」，令填海進度落後，現時完成了40%的工程，正等待完成地基並打樁，期間內地廠房正製作焚化爐的組件，希望縮短建設時間。習學良指出，工程至今耗資約180億港元。

與此同時，環保署將於屯門興建第二座垃圾焚化爐，位於曾咀中部煤灰湖，將展開環境影響評估及技術性研究。習學良預計項目於3年後招標，於2030年代初落成投產，預計每日能處理4,000公噸垃圾。他指本港每日的垃圾量高達1.1萬公噸，即使兩個焚化爐投產後，仍剩約8,000公噸廢物需棄堆填區，透露環保署正研究本港其他選址，並視乎垃圾量的走勢、人口分布等情況，決定興建多少焚化設施，但強調環保署已着手興建廚餘處理設施及推廣回收廢物，減少廢物棄置量，期望能做到「零廢堆填」，但坦言設施落成前料多個堆填區仍需擴大，滿足需求。

第二座擬興建的垃圾焚化爐，將會鄰近已經啟用達6年的香港首個自給自足污泥焚化設施T·PARK 源 · 區，當年耗資53億港元興建，啟用以來已處理超過270萬公噸污泥，佔全港污泥總量的98%，生產3.3億度電，供應場內設施使用，「自給自足」，並將剩餘電力「上網」售予電力公司，設施內設有公眾水療場館，利用焚燒污泥期間所產生的熱能加熱池水，但水療設施不屬泳池，雖已注水，但仍未能開放公眾使用，但源 · 區的導賞服務等已回復，職員透露未來數個星期的預約已爆滿。