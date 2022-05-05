連續208日無本土確診　外籍人士入境仍需申請

澳門今日(5日)召開疫情記者會，新冠病毒感染應變協調中心表示，截至今日，澳門已連續208天沒有新增本土確診個案，目前澳門累計82宗確診病例、無人病亡，無任何醫護人員受到感染。至於會否進一步開放更多國家及地區人士入境，傳染病防控處處長梁亦好表示，除了平衡疫情風險外，亦須考慮檢疫酒店供應情況，強調前提是優先讓澳門居民回澳，當房間供應量充足及平衡當地疫情風險，或進一步開放。

針對外國人經香港來澳入境措施，梁亦好表示，外籍人士如果過去21日身處內地或香港，有特殊原因，如參與特別重要的會議、探訪親屬等，可以申請入境澳門。對於外國人從外國入境方面，目前只限於公共利益才可以審批。她了解到有來澳探親需求的外國人，當局會密切關注疫情發展，以及澳門疫苗接種率等，才作出相應考慮。但針對珠海及周邊地區疫情趨平穩，會否放寬通關核檢有效期，梁則表示當局會持續評估，若鄰近地區疫情進一步平穩，希望盡快延長核檢有效期。

會上，旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池表示，經衞生局評估周邊地區疫情風險，旅遊局根據衞生局防疫指引，由本月8日起，對檢疫酒店作適當調整以應對防疫需求。而早前因維修暫停營運的皇庭海景酒店將從上述日子起重新運作，作為一般檢疫用途，提供由香港入境的居民或外僱入住，澳門居民符合資格可申請費用豁免。而鷺環海天酒店作為一般自選檢疫用途，同樣提供香港入境人士入住。