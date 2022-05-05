警打擊彈票黨等騙案拘41人　環保科技公司損失逾1億元

警方於4月29日至昨日(4日)展開打擊科技及搵快錢罪案的「衝霄」行動，在全港多區拘捕41人(19至69歲)，他們涉嫌與31宗騙案及「搵快錢」罪案有關，涉及的款項約1.32億元。當中一間環保科技公司墮電郵騙案，損失高達1.03億港元。

灣仔警區刑事總督察何兆東表示，警方留意到過去兩年疫情期間，有騙徒利用市民多在家工作或網上購物的機遇，大幅利用網上平台干犯科技罪案，小至透過快速支付工具及網上購物平台詐騙款項，大至利用釣魚電郵，誘使大型公司將款項存入傀儡戶口等都有明顯趨勢。

警區經案件分析後，針對坊間名為「彈票黨」的團夥、以及傀儡戶口持有人作出進一步情報分析後，一連6日採取拘捕行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「盜竊」等罪名，拘捕28男13女疑犯，當中36人為傀儡戶口持有人，5人是「彈票黨」骨幹成員。3名傀儡戶口持有人的菲律賓傭工，出售銀行戶口作洗黑錢用途。警方成功偵破31宗案件，受害人損失高達1.32億港元，損失最大宗為電郵騙案，大型環保科技公司損失1.03億港元，警方成功堵截1400萬港元贓款，其餘的2900萬港元損失則為不同類型網騙案。