取消強積金對沖委員會完成逐條審議　預料6月中上大會

取消強積金對沖安排討論多年終有進展。審議相關事宜的立法會《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排) (修訂)條例草案》委員會今日(5日)召開第4次會議，並完成逐條審議。委員會主席張國鈞指，政府需提交技術性修正案，如委員要求，將會在本月16日再次召開會議，預料在6月中的立法會大會恢復二讀。

會議上，批發及零售界議員邵家輝表示，委員會收到237份公眾意見書，其中僅27份意見書表示支持本次修訂，即約9成反對修訂。他又引述問卷調查指，若落實取消強積金對沖，84%受訪者會嘗試「博炒」，92%受訪者認為被解僱後會在1個月內找到新工作。他又認為，遣散費、長期服務金、強積金的功能本就重疊，建議政府就長期服務金作充分檢討。

勞工處處長孫玉函認為邵提出的意見是推翻取消強積金對沖的核心起點，稱取消強積金對沖的原點是萬萬不可調整遣散費及長期服務金，形容修訂如同「起樓」，但邵的意見等同質疑「地基有問題」。他強調，沒有理由動搖遣散費及長期服務金的問題，如計算辦法變動，整個退休保障會「走形」。

進出口界議員黃英豪則表示，本次修訂或影響中小企的生存能力，憂慮造成不正統的勞資關係，認為並不是僱員有愈多福利就愈好。他舉例指，內地雖提倡「五險一金」，但亦會容忍外判及兼職，如每個僱員都享有「五險一金」，企業會出現倒閉潮。

完成逐條審議後，張國鈞指政府會提出技術性修正案，如委員認為需要開會，就會在本月16日再次召開會議，亦會視乎有否議員提出修正案。如委員認為毋須召開會議，就會視乎時間向內務委員會作出匯報。