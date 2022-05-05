大專生葵芳邨藏汽油彈　被判即時監禁14個月

一名大專男生前年4月在葵芳邨被便衣警截查，從他攜帶的紙袋中搜出2支汽油彈。他事後被控在公眾地方管有攻擊性武器受審，他辯稱是因一名警長精心策劃而被誘墮法網，以為自己只是受薪協助運送紅酒。涉案男生經審訊後，早前被裁定罪名成立。裁判官屈麗雯今（5日）在觀塘法院判刑時，指案情嚴重，涉案2支汽油彈能夠造成嚴重傷亡，而且案發鄰近葵涌警署，警署及警員受襲風險非常高。裁判官又指被告審後定罪，欠缺悔意，她亦不接受被告墮入圈套的說法，認為被告夥同犯罪及有預謀，最終判被告即時入獄14個月。

現年24歲被告林偉豪正修讀高級文憑，他被控於2020年4月13日，在葵涌警署附近一帶公眾地方，攜有2支懷疑汽油彈。辯方今天求情時，透露被告在單親基層家庭長大，被告想要做兼職幫補家計，才墮入圈套，而被告在被捕後已經將事件向警方交代，並先後錄取共3份口供；惟控方稱被告的口供對調查沒有實際作用。

裁判官屈麗雯今天判刑時，指案情嚴重，涉案2支汽油彈能夠造成嚴重傷亡，而且案發鄰近葵涌警署，警署及警員受襲風險非常高，她亦不接受辯方稱被告墮入圈套的說法，指根據庭上證供，她認為被告案發時必然知悉自己在運送汽油彈，不論被告是為了賺錢或幫補家計，運送汽油彈是他的個人選擇，不構成減刑理由，而且屬夥同犯罪及有預謀，惟裁判官接納被告非案中主導角色，將量刑起點訂在監禁15個月，但考慮到被告初犯、背景良好，過去參與義工服務、有所貢獻，酌情減刑1個月，最終判被告監禁14個月。案件判刑後，辯方為被告申請保釋等候上訴，但遭裁判官拒絕。

案件編號：WKCC 827/2020