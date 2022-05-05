男子商場廁所塗鴉反警標語　刑毀罪成囚半年

一名在葵涌廣場任職廚師的男子，涉嫌於去年初在商場男廁內，寫上「黑警死全家」及「狗官」字句，被控2項刑事毀壞罪，他不認罪受審，至今天（5日）在西九龍法院被裁定全部罪名成立，判囚6個月。裁判官陳慧敏批評被告有預謀行事，在人流密集的商場內男廁寫上涉案字句，可能會激發不同立場持份者的情緒，判刑要具阻嚇作用，須從嚴處理。

30歲被告麥榮傑，被控於2021年1月19日，無合法辯解而損壞屬於民亮發展有限公司的財產，即葵涌廣場2樓男廁內的廁格、牆身及門口。辯方早前指，有警員曾經威嚇被告「X你老母，唔好玩嘢，係你㗎喇」 。期間曾有警員叉著被告的頸將他推向牆壁，並用手拍打被告兩邊臉。

裁判官首先就此特別事項作裁斷，指出作供警員雖然是不機靈的證人，即使面對辯方簡單的提問都要多次重複，但當他掌握到問題核心，便可不偏不倚地作供，故法庭相信他不是一邊作供一邊捏造事實。反觀被告作供編造大謊話，裁判官質疑在遊人滿布的商場，如果有陌生人包圍自己，應該主動查問，或揚聲叫途人施以援手。裁判官又指，辯方指警察在商場男廁使用暴力不是事實，因若真有其事，警方大可在警署內進行，而不用冒險在公眾地方對被告施行暴力。最終裁定被告2項罪名成立。

案件編號：WKCC 1943/2021