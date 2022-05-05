紀律部隊宿舍外燒衣撒溪錢　2男非法集結罪成

2019年8月9日晚上，黃大仙紀律部隊宿舍外有人聚集、燃燒衣紙和用雷射筆照射警員，當晚有3名男子被拘捕，被控參與非法集結罪，其中2男不認罪受審，今天（5日）在觀塘裁判法院被裁定罪成。2人須還押至5月19日候判，以待索取背景及勞教中心報告。裁判官裁決時，指案發當日並非盂蘭節，集結人士在紀律部隊宿舍聚集，更有人用雷射筆照向警方防線，他們燒衣紙及撒溪錢等行為只是一種掩飾，是「假祭祀之名、行抗議為實」，故不接納辯方辯稱是宗教活動，2名被告在現場必然聽到警方警告，但仍選擇留在現場，顯示2人屬有意圖參與集結。

被告梁文傑（22歲、學生）及洪英展（23歲、學生），被控於2019年8月9日在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，與其他不知名人士參與非法集結；同案被告鍾濠全（27歲、舞台工作者）則於去年承認參與非法集結及管有2支雷射筆，被判囚5個月。

裁判官劉淑嫻裁決時，指案發當日並非盂蘭節，當時亦有一名主持人向聚集的群眾講解活動，其後超過100人聚集在黃大仙紀律部隊宿舍外，有人叫示威口號及燒衣紙，更有人用雷射筆照向警方防線，現場交通亦受阻塞。劉官認為，當日事件並非辯方所稱的宗教活動，只是「假祭祀之名、行抗議為實」，故意在紀律部隊宿舍外進行，亦是針對警方，燒衣紙及撒溪錢等行為只是一種掩飾。劉官續指，2名被告在現場聽到警方警告後，仍選擇留在現場，顯示2人有意圖參與集結。雖然被告洪英展出庭自辯時，稱自己當日見街坊燒衣紙，便參與其中，而他當時戴著耳機聽歌，故沒有聽清楚警方呼籲。惟劉官認為，洪必然能看見有用雷射筆照向警方，他亦可除下耳機，問他人警方有何呼籲，故劉官認為洪的證供並不可信。

案件編號：KTCC 687/2021