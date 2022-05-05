再多40廈納強檢 將軍澳日出康城領凱10座上榜
2022年05月05日 20:06
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.粉嶺花都廣場5座
2.屯門兆畦苑兆富閣
3.將軍澳日出康城領凱10座(左翼)
4.大圍美滿里2號美盈苑
5.鴨脷洲漁安苑瑚安閣
6.大埔寶雅苑家和閣
7.上環醫院道18號榮華閣2座
8.將軍澳新都城1期2座
9.將軍澳景明苑暉景閣
10.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
11.沙田碩門邨美碩樓
12.秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
13.秀茂坪寶達邨達貴樓
14.將軍澳和明苑和暉閣
15.油塘高俊苑俊茂閣
16.沙田水泉澳邨嶺泉樓
17.又一村又一居16座
18.何文田俊民苑文凱閣
19.慈雲山蒲崗村道99號滙豪山
20.九龍灣麗晶花園8座
21.何文田冠德苑冠榮閣
22.跑馬地山村道76號聚文樓
23.土瓜灣欣榮花園7座
24.黃大仙竹園南邨秀園樓
25.堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒
26.薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8 第7座
27.荃灣象山邨樂山樓
28.荃灣梨木樹邨5座
29.荔枝角盈暉臺1座
30.葵涌石籬(一)邨石逸樓高座
31.長沙灣昇悅居6座
32.葵涌石籬(一)邨石泰樓
33.粉嶺景盛苑俊景閣
34.尖沙咀港景峯1座
35.長沙灣海麗邨海信樓
36.薄扶林貝沙灣南岸第6座
37.荃灣灣景花園3座
38.屯門大興花園二期2座
39.東涌逸東邨太逸樓
40.天水圍嘉湖山莊麗湖居5座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease