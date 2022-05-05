再多40廈納強檢　將軍澳日出康城領凱10座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺花都廣場5座

2.屯門兆畦苑兆富閣

3.將軍澳日出康城領凱10座(左翼)

4.大圍美滿里2號美盈苑

5.鴨脷洲漁安苑瑚安閣

6.大埔寶雅苑家和閣

7.上環醫院道18號榮華閣2座

8.將軍澳新都城1期2座

9.將軍澳景明苑暉景閣

10.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

11.沙田碩門邨美碩樓

12.秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

13.秀茂坪寶達邨達貴樓

14.將軍澳和明苑和暉閣

15.油塘高俊苑俊茂閣

16.沙田水泉澳邨嶺泉樓

17.又一村又一居16座

18.何文田俊民苑文凱閣

19.慈雲山蒲崗村道99號滙豪山

20.九龍灣麗晶花園8座

21.何文田冠德苑冠榮閣

22.跑馬地山村道76號聚文樓

23.土瓜灣欣榮花園7座

24.黃大仙竹園南邨秀園樓

25.堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

26.薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8 第7座

27.荃灣象山邨樂山樓

28.荃灣梨木樹邨5座

29.荔枝角盈暉臺1座

30.葵涌石籬(一)邨石逸樓高座

31.長沙灣昇悅居6座

32.葵涌石籬(一)邨石泰樓

33.粉嶺景盛苑俊景閣

34.尖沙咀港景峯1座

35.長沙灣海麗邨海信樓

36.薄扶林貝沙灣南岸第6座

37.荃灣灣景花園3座

38.屯門大興花園二期2座

39.東涌逸東邨太逸樓

40.天水圍嘉湖山莊麗湖居5座