政Whats噏：李世榮或任安老院舍小組委會主席　新議員零的突破？

立法會內務委員會早前成立咗9個研究政策事宜小組委員會，至今日(5日)有5個研究小組委員會名單出爐，包括增加安老院舍宿位、鐵路、推動國民及國安教育、都市固體廢物及改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，而各個會亦將展開選正副主席程序。據了解大家都傾向由舊議員執掌主席職位。不過，安老院舍小組委員會或有可能由議員「新丁」李世榮執掌，若真係成功當選，將會係首次有新議員擔任主席職位。

對於研究政策事宜小組委員會而言，委員人數上限為20名，根據立法會秘書處提交嘅文件顯示，該5個會並無超過人數上限，咁就唔需要抽籤睇彩數入會啦。但到底正、副主席又會花落誰家呢？據了解，雖然正、副主席提名程序已經展開，但各黨派仍未協調，但估計競爭不大，應該由舊議員，甚至係提出成立研究小組委員會嘅議員擔任。

例如議員郭偉強提出研究與都市固體廢物收費、回收及循環再造相關嘅政策事宜小組委員會，估計由佢擔任主席；改善基層住戶居住環境事宜小組委員會則估計由鄭泳舜擔任；至於推動國民及國安教育小組委員會就得梁美芬及張國鈞係舊議員，預料二選一。

值得留意嘅係，增加安老院舍宿位事宜小組委員會由議員陳恒鑌建議成立，但原來佢唔係想做呢個委員會主席喎。跟開交通事宜嘅陳恒鑌就話，自己都係屬意鐵路事宜小組委員會主席，至於安老院舍主席，佢話可能交由其黨友、負責福利事務嘅李世榮擔任，若果最終成功當選，將會係首次由新議員擔任立法會委員會主席職務。

不過，唯一非建制嘅社福界議員狄志遠同樣加入咗呢嗰會，問返佢是否有興趣做主席？狄就話順其自然，形容委員開會發聲機會較多，相反主席則發言機會唔多，未必有着數，不過做主席亦有其好處，可以訂定討論議題咁話。