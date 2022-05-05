前政務官周舜宜　獲任保護兒童會總幹事

《東網》去年底率先獨家報道香港保護兒童會(保會)轄下的「童樂居」職員涉虐兒事件，引起全城轟動。保會今年二月委託人事顧問公司協助全面招聘總幹事，至今天(5日)宣布任命於政府擔任政務官超過25年的周舜宜女士擔任該職，由明日(6日)起生效。

獲委任的周舜宜是資深政務官，富行政管理及相關經驗，有關職位是全新開設，是革新計劃重點舉措之一。離開政府前，她是政務司司長辦公室轄下行政署的助理行政署長，負責聯繫廉政公署、申訴專員公署及處理太平紳士計劃事宜。周主要工作是推動機構變革，落實各項改革建議，同時加強內部管控、人力資源管理、保障兒童福祉及處理內部舉報及投訴，推動重塑機構文化，提升兒童照顧。委任前，她已在該會擔任義務工作。

香港保護兒童會於一月邀周加入工作，政府批准其申請後即於3月9日正式履新，同日出任高級副總幹事(管理革新)，並於3月15日接替離職的總幹事，出任署任總幹事。周表示，重整童樂居服務的任務複雜但又必須要做，保會將繼續致力提供不同幼兒服務，在日託幼兒服務、住宿照顧、學前教育等各方面服務社群。而主席夏穆表示，會致力確保為周提供充足的資源，以落實改革及童樂居服務重整計劃，包括加強培訓、監管、內部制衡及提高人手比例等。