10萬癌症及器官移植病人　接種反應欠佳　專家籲注射長效抗體組合

疫苗接種計劃進行多時，惟仍有約10萬名被忽略的少數，當中包括血癌患者、正接受化療的癌症患者及器官移植患者等7類人士，因免疫力不足，即使注射疫苗，反應亦欠佳，未能產生足夠抗體預防感染。由於上述病人屬新冠肺炎重症或死亡的高危一族，專家認為，最新發展的長效抗體組合成為另類選擇，免疫力不足人士可透過直接注射組合抗體，增加體內抗體數量，為「被動免疫」的一種。抗體已應用在數位患者上，預計陸續為百多位合適人士測試，注射抗體組合。

全球約有2%人口對現有新冠疫苗反應不足，即使接種3劑新冠疫苗，體內抗體仍維持低水平。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅說，上述人士若不幸感染病毒，就無法完全清除病毒，有機會造成病毒突變的風險；當中以曾移植心胸、腎臟，以及患有血癌、淋巴癌等人士，存較高危的風險，他們對疫苗接種反應普遍較差。透過直接注射長效抗體組合入體內，身體屆時能擁有相關抗體，同時快速見效，甚至可立即獲得免疫力。他又引述大型研究結果稱，注射一劑長效抗體組合的患者在3個月後，相比安慰劑組別減低感染新冠肺炎達77%，而6個月後，感染風險仍降低達83%，反映成效理想。

注射長效抗體組合首要要求患者至少完成注射2劑新冠疫苗，未來不排除進一步要求他們注射3劑新冠疫苗。至於長效抗體組合需每半年注射1次，以作預防性治療，每次為2針，他形容：「打完左手，再打右手」，期望約2個月內為高危人士注射。