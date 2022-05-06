元朗深水埗2住宅單位闢地下竹館　警拘20男女

元朗警區特別職務隊根據線報及經調查後，昨日(5日)晚上約9時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查安寧路一住宅單位，搗破一個非法賭檔，拘捕一名45歲姓盧男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外，2名男子及3名女子(43至61歲)涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，警員遂分別向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，共檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀、15張椅子及約5,200港元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

另外，深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，同日晚上約8時許展開代號為「虎撲」的行動，突擊搜查九江街142號一住宅單位，搗破一個非法麻雀賭檔，拘捕一名39歲姓陳男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。他同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，將被提出檢控。另外，3名男子及10名女子(52至66歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，檢獲3部電動麻雀枱，6副麻雀及約2,300港元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。