港大發現鼻咽癌新療法　細胞外泌體聯合放射更具效用

鼻咽癌發病率非常高，在港每10萬人就有約13至24人發病。放射治療是鼻咽癌的一線治療手段，但並非所有患者均有良好效果，香港大學李嘉誠醫學院隊發現，γδ-T細胞的外泌體聯合放射治療可產生協同效應，成為治療鼻咽癌的新方法，更有效殺死鼻咽癌中對放射治療具抵抗力的腫瘤幹細胞。對比單以放射治療的手法，γδ-T細胞外泌體聯合放射治療的效果更好。

雖然放射治療是鼻咽癌的最佳治療手段，但部分患者會對放射治療有抵抗力，每個患上鼻咽癌的患者均會出現CD44陽性腫瘤幹細胞，而CD44高表達腫瘤幹細胞因具放射抵抗特性，影響腫瘤復發和轉移，令患者的放射治療效果不佳。

港大醫學院研究團隊發現，γδ-T細胞外泌體可有效針對就放射治療具抵抗力的CD44高表達腫瘤幹細胞，誘導其凋亡。若聯同放射治療更可克服CD44高表達的鼻咽癌幹細胞抵抗放射治療能力，在活體或培養皿實驗上，均顯示出更好的治療效果。

而在小鼠模型實驗中，γδ-T細胞外泌體更能有效控制鼻咽癌腫瘤生長，延長小鼠生存期。另於體外實驗亦反映，γδ-T細胞外泌體可誘導鼻咽癌細胞凋亡。聯合放射治療後更可促進鼻咽癌組織吸收γδ-T細胞外泌體，促進T細胞進入腫瘤微環境。γδ-T細胞外泌體在腫瘤微環境中，更可維持雙重抗腫瘤功能。

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系教授涂文偉說，γδ-T細胞外泌體可在健康的人體上抽血後，在特製的實驗室內後製而成，希望未來可製成口服或注射藥物，用以聯同放射治療，增強對鼻咽癌療效。