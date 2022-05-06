高鐘賣淫利潤豐厚　跨境營運　網上招客

本港一直有「高鐘」賣淫集團搵食，警方近年屢次搗破同類案件，發現該類交易金額極高，多涉跨境營運，提供「高鐘」性交易的女子年齡多介乎18歲至20歲，外貌及身材均不俗，賣淫集團利用她們招攬中高檔客人，透過網上廣告、具保密性質的聯絡途徑洽商，交易地點主要為酒店，每次性交易費用約1,300元或更高。疫情前，警方曾搗破一個私人會所提供「高鐘妹」-300服務，有單次交易的金額高達9萬元。

2020年8月，警方破獲一個賣淫集團利用油麻地、尖沙咀高檔酒店作基地，透過年輕女子提供-300「高鐘」、高風險性服務，行動中拘捕38名涉案人，當時被捕的內地女子涉避開檢疫要求來港，案中女子每人支付約6,000元水路偷渡費。警方當時指，27名涉嫌賣淫的女子以水路偷渡入境，該集團警覺性極高，並非任何顧客均可預約成功。

2018年8月，警方突擊搜查灣仔謝斐道一間樓上私人會所，拘捕14名內地女子及一男一女負責人（29歲至45歲），警員在該處檢獲一批現金及多張帳單，其中一張單達9萬多元，記錄消費包括一萬9千多元的5支「麥卡倫18年」威士忌、48支藍妹啤酒，另外再加上海鮮、果盤及萬多元的服務費。

2016年7月，深水埗警區特別職務隊探員亦曾在網上發現淫媒於網上發放一批「高鐘妹」賣淫廣告，每次收費由600至2,500元不等，探員終拘捕3名持雙程證的內地女子（21至30歲），並檢獲避孕套、紙巾及潤滑劑等證物。據當時的消息指，該批賣淫女從內地來港後，便即入住酒店不准外出，食物亦有專人送上，7日後即需返回內地。