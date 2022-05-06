東方日報A1：民政助理專員　涉經營賣淫集團

警方在尖沙咀一個搗破賣淫集團的行動中拘捕5人，揭發其中一人為官場明日之星！消息稱，警方周三（4日）破獲一個酒店「高鐘妹」賣淫集團，在尖沙咀一間酒店拘捕5名男女，他們均是賣淫集團主腦及骨幹成員，其中一人竟是循政務主任加入政府、現職沙田民政事務助理專員林方達。林涉嫌「容許所管轄之處所用作賣淫活動」被捕，現已獲保釋候查，民政事務總署回應稱正了解事件。學者對強調高薪養廉的政府中高層人員參與賣淫案感到震驚，由於民政事務專員涉及參與地區事務，廣結地區人士網絡，有機會形成保護傘，包庇不法活動，促政府認真篩選並加強監督可能進身重要職位人員的品德，令隊伍才德兼備。

據悉，西九龍總區重案組在現場除發現涉事5人外，亦發現一批嫖客及妓女，林在集團中懷疑負責訂房、協助交易進行。另外4名被捕者，包括集團男女主腦，分別報稱是鋼琴老師、模特兒、銷售員及地盤工人，他們被指操控妓女，涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」等罪名被捕，帶署扣查。

案中被捕的林姓男子今年30歲。西九龍總區重案組的人員根據線報及經深入調查後，於本月4至5日，一連兩日在全港多區展開拘捕4男1女，年齡介乎27歲至42歲，涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」。當中，林男已獲准保釋候查，本月中旬要向警方報到。其餘被捕人士則被扣留調查。

網上資料顯示，香港中文大學2014年畢業生有名為「林方達」的人士，其社交平台顯示的英文名「james lam」，亦與政府電話紀錄的英文名一樣。資料顯示，在沙田民政事務處任職的林方達，曾獲得2021年行政長官公共服務獎，表揚他在疫情下的貢獻。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對有政務主任參與賣淫案感到震驚及嘩然。他指出，政務主任向被視為官場天之驕子，將來有機會出任政府高官，入職薪金約有5萬元，10年後月薪約有10萬元，高薪厚職下理應不會鋌而走險，除非不法勾當利潤好高。

他續指，民政事務助理專員多負責地區工作，不能排除他之前與案發地區有工作上的關係，因為民政事務專員會被調派不同地區工作，與地區人士、組織及警方有聯繫，若勾結不法組織或活動，一定起到保護傘作用，因為相關人士懂得如何規避及避開法律陷阱。陳又指，事件可能只是冰山一角，不排除其他政府官員亦牽涉其他事件。他認為今次事件令人大跌眼鏡，因為政務主任理應才德兼備，建議日後政府聘請政務主任時要更注重申請者品德，以及要徹查清楚曾否涉有案件。

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