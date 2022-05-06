照顧嚴重智障兒　母親壓力難當患抑鬱　靈實恩光中心為家長分擔

「養兒一百歲，長憂九十九」，父母養育子女成人並不容易，更何況要養育一名嚴重智障孩子。梁太的兒子歲半時因患腦炎而影響智力，每日需服20多粒藥，學習能力亦比一般人低，梁母因長期獨力照顧兒子，難抵重壓患上抑鬱。不過梁太未有輕言放棄，文彥於9歲時主動親吻父母、再到14歲終學懂用筷子，憶述時臉上露出滿足笑容，文彥的每個成長階段，便是她最大的禮物。

30歲的文彥是梁太獨子，由於腦傷太廣泛，影響智力之餘，從小便失去語言能力，更伴隨抽筋等後遺症，梁母憶述最嚴重一日內先後抽過百次，更一度昏迷需入院搶救。梁母稱，由於他經常無先兆下抽筋，2年前亦因此曾撞甩6隻牙，嘴巴縫接近卅針，故以防萬一，自小便與他共睡，24小時貼身照顧，惟丈夫要工作，需長期單獨照顧兒子，情緒一度崩潰。即使是「女強人」，內心亦有脆弱一面，需要人扶持，幸好靈實恩光成長中心的出現，為梁母分擔壓力，她更感嘆地說道：「如果沒有靈實恩光學校及成長中心，可能我與文彥早已不在人世」。丈夫於3年前寧失去退休金亦果斷提早退休，分擔起照顧文彥的重責。梁太目前最大的心願只想文彥開心，健康，並多點陪伴，畢竟與丈夫年紀漸大，不能永久照顧，冀文彥能盡快輪到成人服務，早日有終生居所。

靈實恩光成長中心於2006年成立，是全港唯一為18歲以上嚴重智障人士提供過渡服務的中心。該中心總監羅啟康表示，一般智障人士18歲畢業後便需離校，及後再到接受成人服務，平均輪候時間長達5至15年，期間若他們暫停接受訓練，身體或會加速衰退，最後死亡。除住宿服務外，中心現設有2班，提供16個名額，分別由8名同事、外判治療師，為學童提供肌力、溝通及社會適應等訓練。不過，中心面臨搬遷，正物色面積約5,000呎的新址繼續提供服務，惟困難重重，因過去16年一直以自負盈虧模式營運，主要依賴捐款為收入來源，需更多善心人士伸出援手，助渡過難關。