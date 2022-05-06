媽媽級創業家　數碼港內拼搏同時聚天倫

創業家與母親，兩者都是要24小時On Call的身份，但亦有不少媽媽級的創業家，平衡事業和家庭，仍然游刃有餘。而一個家庭友善和舒適的創科空間，對她們而言是一大幫助。有在數碼港創業的港媽，埋首創科之餘，亦不忘享用園區內的休憩空間，把握機會和子女共享天倫之樂。

梁蕙馨（Ella）創立的科技公司Archon，總部設於數碼港共享工作間Smart-Space，開發運動科技產品，包括能測量及記錄心率和卡路里消耗等的智能手帶、能自動記錄跳繩平均速度的智能隱形繩等。公司最近更與中、小學校合辦運動比賽，鼓勵學生在疫情下繼續做運動。

Ella憶述是兒子啟發她成立運動科技初創，「我希望兒子能多元均衡發展，但本地教育較着重學業，有調查亦指本地學生的運動時間，遠落後於世界衞生組織的建議，故成立運動科技公司，推動運動風氣。」Archon利用物聯網、雲端技術及人工智能，記錄及分析用家的運動時數及身體表現，並按用家身體情況提供運動建議。公司亦和多間學校合作，提供網上管理平台，讓校方了解學生的運動情況；以及支持相關學術研究等。

工作雖忙，Ella亦把握時間與兒子相處，不時和他一同在數碼港公園運動；公司的同事們亦善用園區內的健身設施等作產品測試，「疫情下，子女要有健康的體魄，才能對抗病毒及維持學習，適應瞬息萬變的世界。數碼港園區的休憩空間，方便要照顧家庭的初創抽時間與子女相處。」

金融科技公司AutoML Capital創辦人林朗行（Rebecca）亦是一位在事業、家庭以至興趣，做到面面俱圓的創業家。AutoML Capital利用大數據及人工智能，為投資者推薦合乎其風險承受能力的投資組合。公司現時主要與證券行合作，按使用服務的客戶量及其資產，向證券行收取服務費。

作為三子之母，除了照顧子女和營運初創，Rebecca還參與馬拉松比賽。她坦言要兼顧家庭、事業與興趣是一件極具挑戰的事，但亦從中學會以較寬容的態度應付不擅長的事及生活上的不確定，同時堅持自己的理想。

公司曾參與數碼港的培育計劃，現時她仍不時帶同子女回來數碼港，其兄長亦在數碼港營運初創；她在專注工作的同時，子女亦可在數碼港海濱公園玩樂。「數碼港提供的資金援助，讓初創可以專心研發科技方案。而園區內的工作與休憩空間，一方面便利要照顧家庭的初創，另一方面讓初創能互相支持及交流。」

正在興建的「數碼港第五期」新辦公大樓預計最快於2025年底落成，除提供更多先進的智能辦公室設備，配合線上到線下的業務需要之外，亦會設有智慧生活示範廳及體驗館，並預留空間提供餐飲和商店等配套設施，服務數碼港社群及附近居民。同時，擴建計劃將進一步提升現時海濱公園的環境和設施，讓創科人員一方面能在數碼港專注發展業務，另一方面亦能享受舒適綠化的休憩空間，與家人有更多共聚天倫的時光。