無綫新聞App推送奇怪訊息　27歲員工涉不誠實取用電腦被捕

無綫電視(TVB)無綫新聞流動應用程式，於本周二(3日)凌晨零時零分起，20分鐘內累計出現大約20個推送訊息，其中不少內容重複且有誤，引起輿論關注。警方於同日在西區拘捕一名姓林(27歲)本地男子，涉嫌與同日發生的一宗不誠實意圖而取用電腦案件有關。被捕男子已獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。案件現交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。

消息指，警方網絡安全及科技罪案調查科，於當日下午抵達無綫電視廣播城一辦公室搜證，經初步調查後，在同日晚上拘捕涉案男子。據了解，涉案被捕男員工聲稱當晚進行測試期間，意外加入一條可進入無綫新聞流動應用程式後台數據庫的連結，因該連結進入程式後台後無需密碼，疑有網民按下連結進入後台發出推送奇怪的訊息。

無綫企業傳訊部總監黃德慧(Bonnie)當日回覆東網查詢時稱，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查及跟進系統是否受到人為破壞，亦已就事件聯絡警方。據了解，事發時「無綫新聞」App不停推送內容包括「yooooooo」、「hihi」、「testing」等奇怪的訊息，也有推送「【直播中】李家超見記者」等消息，但當時李家超並無會見記者；有關情況持續約十多分鐘才停止。