政Whats噏：曾健成刑滿出獄　家人寄孫仔相解掛念之苦

2020年7月1日港島區有大批市民遊行，但當日未獲警方發出不反對通知書，事後8人被檢控，包括社民連曾健成(阿牛)，單案喺去年10月已判刑，阿牛亦承認煽惑他人參與未經批准集結、組織及舉行、明知而參與未經批准集結等罪，判刑10個月，今早(6日)刑滿出獄，一班昔日戰友到赤柱監獄接佢出獄。

阿牛今朝9點半左右，坐高球車到監獄閘口，佢手持一個「包頭」及黑色斜揹袋，當見到有人接佢放監時即揮手，並展示一張仍在監獄、已解散的支聯會副主席鄒幸彤嘅畫像，期間更向記者展示一張孫仔相片，相信是家人寄畀佢以作慰解掛念孫仔之苦，佢向等候記者表示來緊嘅母親節，因防疫所限，孝子未必能盡孝道，又講到疫情已導致超過9,000條人命死去。

至於嚟接監嘅昔日戰友，包括啱啱喺上周六(4月30日)出獄嘅吳文遠，同埋天主教香港教區退休主教陳日君，但陳日君喺等候期間疑體力不支，要坐低抖抖，接阿牛嘅人士約10幾人，由於防疫規定，眾人見到阿牛時都要分開企，大約逗留咗15分鐘後，阿牛就坐接應嘅7人車離開。