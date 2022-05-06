大潭洋漢fb留言尋死　失蹤1日未尋回　救援人員今晨繼續搜救

59歲外籍男子Shaun Connell，昨日(5日)於Facebook貼文，聲稱有意了結生命。據悉，有人發現他於發出帖文後離開辦公室，並遺下個人物品，繼而前往大潭郊野公園，其49歲女同事遂報警求助。警方接報到場調查，並翻查有關「天眼」片段，發現事主昨晨8時許，獨自離開大潭水塘道陽明山莊停車場後下落不明。

警方、消防及民間搜救隊等救援人員，昨日於大潭水塘道近陽明山莊對開集合後展開搜救，政府飛行服務隊亦奉召到場，派出直升機在現場一帶上空盤旋協助搜索。迄至今晨(6日)未有發現，搜救行動仍然持續。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

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