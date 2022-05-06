女警向報案人被捕人索貸款　認索取利益罪候判

一名女警在前年1月至3月，未經許可向一名盜竊案報案人索取100萬港元貸款，並接受一宗打鬥案被捕人所提供的6萬港元貸款，被廉政公署拘捕。她今天（6日）在觀塘裁判法院承認1項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益罪名，裁判官劉淑嫻下令將她還押至8月12日求情及判刑。案情透露，被告透過WhatsApp向人借貸，稱自己要與丈夫展開訴訟，爭取子女撫養權。

46歲被告區嘉曼，她原被控2項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益罪，她今承認其中2罪，餘下一罪則留在法庭存檔不予起訴。案情指，被告於1994年加入警隊，她自2019年7月起被調派到東區警區刑事調查隊。同年11月15日，一名李姓女子因其餐廳被盜竊報警，被告和李在警署內會見，及後兩人透過電話及WhatsApp保持聯絡。2020年1月8日，被告致電李要求借款100萬港元，稱要用錢替其妹妹還債，及與丈夫進行訴訟，爭取子女撫養權。被告又透過WhatsApp向李提議簽署借據，並表示可每個月向李還款2萬港元和支付5,000港元利息，惟遭李拒絕。

案情續指，2019年8月21日，被告與一名涉在公眾地方打鬥被捕的胡姓男子進行警誡會面，事後兩人仍保持聯絡。2020年5月8日，被告透過WhatsApp向胡表示因為要與丈夫進行訴訟，爭取子女的撫養權，急需籌措款項，因此向胡借貸6萬港元。被告稱願意在2星期內償還及支付2萬港元利息。胡最終同意借款，並於同年5月11日在九龍灣將一張6萬港元的現金支票交給被告。被告今天認罪後，辯方申請押後求情，因被告另涉一宗涉款53萬港元的洗黑錢案；被告已就該案認罪，並預料會向控方提供進一步協助。

案件編號：ESCC 2142/2021、KTCC 21/2021