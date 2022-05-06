旅遊業新規管制度今刊憲　9月起全面實施

旅遊業新規管制度將於今年9月1日起全面實施，政府今日(6日)憲報刊登7項為全面實施新規管制度而制訂的附屬法例。7項附屬法例中，《2022年〈旅遊業條例〉(生效日期)公告》指明，今年7月4日為《條例》中與過渡安排相關條文的實施日期，而9月則為餘下尚未生效條文的實施日期。

根據《公告》，旅監局可於今年7月4日起與旅遊事務署轄下的旅行代理商註冊處、香港旅遊業議會和旅遊業賠償基金管理委員會開始交接工作，並於今年9月接管發牌、行業規管、管理旅遊業賠償基金和向旅行代理商徵費等法定職能。

在新規管制度全面實施前，現有旅遊業的規管制度繼續運作，其餘6項附屬法例是關於各項實施新規管制度的細則，包括指明持牌旅行代理商向旅監局及旅遊業賠償基金繳付的徵費，分別維持為每筆外遊費的0.15%和0%；訂明在新規管制度下沿用現行的電子印花徵費系統收取、繳付和記錄徵費；訂明旅遊業賠償基金特惠賠償的款額及程序等具體安排；以及訂明對持牌旅行代理商等施加的牌照條件和一般規定等事宜。7項附屬法例將於下周三(11日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。