童樂居虐兒案震驚社會　港府料9月份方完成留宿幼兒中心服務檢討

早前發生的「童樂居」事件引起社會關注，立法會福利事務委員會今日(6日)召開特別會議，檢討兒童住宿照顧服務工作。勞工及福利局局長羅致光表示，保護兒童工作刻不容緩，預期於今年9月完成留宿幼兒中心服務檢討，明年3月完成其他照顧兒童服務檢討工作。至於社會福利署經審視後，已於今年2月及3月落實多項改善工作，包括向幼兒住宿照顧服務機構管理層作出提醒，要求各服務單位需安裝閉路電視，主動抽樣翻看錄影機制等。

議員陸頌雄表示，薪酬待遇、監管機制只是客觀東西，認為愛心比工作技巧重要，關注從業員培訓過程中有否培養正確價值觀。羅稱，現時各大專院校均提供幼兒服務照顧員訓練，故當局正確保有關課程中需加入保護兒童及防止虐待兒童等元素。議員楊永杰亦建議，當局可考慮與本地大學合作，盡早應用AI智能技術，以助監測服務單位。羅則解釋，人工智能技術除程式編寫外需學習，尤其分辨正常照顧與虐兒行為，例如掃風和拍打會否被誤當搖盪幼兒等虐待動作，故仍需時間研究。

議員鄧家彪坦言，社會福利佔本港第1或第2支出，關注轄下3,300個服務單位於「整筆撥款津助制度」的巡查或監督下，有否因表現不佳或違反協議而被終止資助，尤其「童樂居」會否成為第一個被終止協議的單位。羅稱，懲罰故然是其中一項選擇，惟當局認為服務受眾是幼兒，故任何舉措需考慮幼兒最佳利益，不是只考慮懲罰，又指若相關服務根本不足夠，要取消任何一項服務都是「難過登天」。