2男追債亂射氣槍傷人　今認罪囚32及34個月

一對有精神問題的同住姊弟，去年因債務問題而被2名男子追債，其中一名追債男更用氣槍朝兩姊弟連開數槍，致兩人受傷，弟弟更因臉部被擊中，要進行緊急手術取出金屬珠。警方調查後，在姊弟一名鄰居家中拘捕涉案2男。2人今天（6日）在區域法院承認2項有意圖而射擊罪。法官指2人以槍枝威嚇令事主畏懼，開槍者的行為更非常惡毒，對事主多次施襲。法官指他們屬有預謀犯案，行為與一般黑社會收債無異，將2人判囚32及34個月。

兩名被告依次是運輸工人鄭俊龍（30歲）及搬運工人羅政綱（23歲）。他們承認於2021年2月16日，在東涌逸東邨一單位意圖使一對姓吳的姊弟（46及36歲）受傷而向2人射擊。羅另再承認1項盜竊罪，指他偷去屬於事主中的弟弟的一部閉路電視。今天辯方求情指2被告是為了報酬犯事，事後已十分懊悔。最終法官判鄭入獄32個月，羅則被判囚34個月。

案情指事主姊弟自2017年起，每月以2人的綜援金償還姊姊前夫的債項。當晚2名被告到姊弟住所，稱要燒死2人迫令他們開門。被告其後與2事主發生爭執，期間鄭取出氣槍，分別向2事主連開數槍，又毆打2事主。2被告離開時，羅發現門口裝有閉路電視，於是將之拿走。事後事主姊弟報警，及被送院治理。2人分別頭部、腳等有腫脹擦傷，當中弟弟臉部須做手術取出一枚金屬珠。2被告被捕之後，供稱是替人收債，鄭形容在上門收債時「玩大咗」。

案件編號 : DCCC 665/2021