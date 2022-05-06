偷拍偷錄販毒案聆訊　印尼聲請漢認藐視法庭囚8日

一名持「行街紙」留港的印尼男子，前年在高院旁聽一宗販毒案聆訊時，暗中錄音及拍照再傳給友人，期間錄音內容卻在庭上播出，事件東窗事發。他繼去年2月被刑事控告一項「法庭內攝影」罪後，再被民事起訴藐視法庭。藐視法庭案今天（5日）在高院原訟庭開庭審理，被告承認責任，法官李素蘭指他故意犯案，而且沒有人知道第三者收到影像後會如何處理，形容案情嚴重，判他入獄8日。之後律政司申請5萬港元訟費，但法官考慮到答辯人是以免遣反聲請者身份留港，只下令他向律政司支付500港元。至於其刑事案件，將會在6月1日再提訊。

現年57歲的答辯人SUDEWO，2018年來港。案情指，2020年9月1日早上10時許，高院11樓26號法庭進行一宗販毒案聆訊，期間公眾席突然響起一段錄音，內容正是聆訊中法官和各律師代表的發言，法官見狀即把聆訊暫停。事後答辯人承認用手機錄音，聲稱是因為對案件有興趣。法庭書記進一步了解，發現答辯人除錄音外，還拍了2張照片，一張是拍攝法庭外張貼的法庭日誌列表，另一張則是庭內情況，答辯人已把影像傳給名為「MONEY」的人。答辯人及後應書記要求刪除有關影像，同時暗中將他與「MONEY」的通訊紀錄也一併刪除。

今次事件其後轉交警方跟進。答辯人在警誡下稱，他的友人與該宗販毒案有關，他是為了友人才到法院旁聽。他知道法庭內不能拍攝，但為了證明自己確曾到訪，同時為着更清楚將聆訊過程告知友人，於是拍照及錄音。控方指，答辯人的行為阻礙聆訊進行，而且影像流出，可能令相中人被認出，甚至有被恐嚇的風險。答辯人求情指，他已感到後悔，願意向受影響的人道歉，又指犯案是因為不熟悉本地法律，希望法庭輕判。

案件編號：HCMP 1263/2021