九龍城啓德道沙浦道政府收地　擬重建住宅

地政總署今日(6日)宣布，收回位於九龍城啓德道24號至82號雙數街號路段、沙浦道31號至73號單數街號路段的土地，以推行市區重建項目；地盤面積約6,106平方米，擬作住宅用途。當局會根據《收回土地條例》，收回項目範圍內合共459項私人物業權益，張貼收地公告起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。

署方指，合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利；合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼；合資格的住宅租戶則可獲安置入住由香港房屋委員會或香港房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠津貼。

受影響的業主及租戶如根據法例提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決；申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。相關項目已納入市區重建局2018至19年度的業務計劃項目，除住宅外，將會附有零售及商業設施，以及地下附屬停車場和上落客貨設施。