共度時艱沒有了　委員會倡下屆政府毋須凍薪　年假累積增至33天

就第6屆特區政府政治委任官員的薪酬條款，行政長官會同行政會議在本月3日，接納了「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」提出的建議，官員的現金薪酬應沿用經商定的機制，跟隨丙類消費物價指數自2019年7月1日起的平均按年變動作出調整。委員會強調，此舉旨在按財委會於2017年批准的機制把現金薪酬回復至應有水平，而不應被視作加薪。另外，由下屆政府起，官員可累積的年假上限，由現時22天，增至33天。

政府發言人指，政治委任官員的現金薪酬在財委會於2017年批准的按年調整機制下，由2018年7月1日起，官員的現金薪酬每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整，其後2018年及2019年現金薪酬曾作2次調整。委員會表示，在新冠疫情下為展示管治團隊與社會共度時艱，行政長官決定即使丙類消費物價指數的變動為正數，官員的薪酬在2020年及2021年均不上調，故現時官員的現金薪酬凍結在2019年7月的水平至本年6月30日。

政府發言人表示，理解到委員會表示凍薪屬第5屆政府決定，屬自願性質，應只適用於該屆政府的官員。至於下屆政府各層級的司長之間和與局長之間的薪酬差距，委員會建議維持在現時3.5%的水平，而副局長的現金薪酬則繼續定於局長現金薪酬的65%、70%或75%；每名政治助理的薪酬上限繼續設定為局長薪酬的35%。