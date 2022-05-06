以空姐及OL招徠　警方搗破尖沙咀「高鐘」賣淫集團　

警方西九龍總區重案組，於三月下旬展開代號「銳劍」的情報主導行動，成功瓦解一個利用Telegram招攬少女及營運的賣淫集團。警方跟進調查類似的賣淫活動，發現有賣淫集團繼續利用Telegram招攬本地女子從事賣淫活動，並以「空姐」及「高質OL」作出宣傳。警方於是展開第二波的「銳劍」行動，在過去一個月內，鎖定一個賣淫集團，並且分別派出男女「臥底」探員接近有關人士，以搜集據證及作出深入調查。警方發現有人透過兩個Telegram帳戶經營，並長期租用尖沙咀一間高級酒店的房間，並安排性工作者及嫖客進行交易。

警方於本周三（4日）下午展開拘捕行動，分別在尖沙咀及其他地方拘捕4男1女（年齡介乎27歲至42歲），涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」。行動中，警方檢獲一批證物，包括空姐制服、假職員證等。警方相信行動已徹底解瓦以Telegram經營的賣淫集團。警方指被捕人士包括兩名集團主腦，分別為姓廖(30歲)女子及姓黃(43歲)男子，二人為涉案兩個Telegram帳戶的控制者及操控者。餘下被捕3名男子，分別姓張(27歲)模特兒、姓歐(41歲)裝修工人以及姓林(30歲)公務員。據了解，被捕姓林男子為現職沙田民政事務助理專員林方達。警方相信3名被捕男子為犯罪集團安排嫖客、收取犯罪得益及安排房間等工作。據悉，被捕女主腦，曾經在航空公司工作，故認識多名女子，曾經約有數十名女子為她工作。「高鐘妹」每次肉金由5000至10000港元不等，約3成金額會拆帳給集團主腦。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，警方調查相信涉案集團運作約1至2年，每月盈利逾30萬港元。警方懷疑其中一名主腦將犯罪得益，於去年以逾100萬港元購買了一輛保時捷跑車，警方不排除會充公涉案人士有關資產。被捕人士中，只有林獲准保釋，其餘人士仍然被警方扣留調查。警方呼籲市民不要為陌生人租用酒店房間，亦提醒業界如發現出租房間有多名陌生人出入，需要提高警覺及通知警方。