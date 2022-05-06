涉法庭內滋擾被控煽動　自稱牧師男子高院申保釋被拒

自稱牧師、有營運YouTube頻道的男子，涉嫌今年初在法院旁聽聆訊時做出滋擾行為，及製作片段意圖煽動他人不滿政府，因而被控發表煽動文字及作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。他的案件在上月8日首次提訊，其保釋申請遭拒，一直還押至今。他今天（6日）再向高院原訟庭申請保釋，但法官陳仲衡聽罷陳詞後，認為沒有充分理由相信他不會繼續危害國家安全，因此拒絕讓他保釋外出。

59歲保釋申請人彭滿圓，報稱無業，他今天沒有律師代表，親自向法官陳詞。他被控於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。他另被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至今年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。其案件會在5月19日再訊。

案件編號：HCCP 178/2022