涉周三立法會擾亂秩序被控　女子稱受傷押後明日再訊

立法會本周三（4日）開大會二讀《2022年撥款條例草案》，期間一名女子突然在2樓公眾席叫囂，稱遭警員迫害及要求徹查等，又向會議廳拋出身份證。其後保安介入，她疑掙扎並導致保安受傷，糾纏一番後才被警員制服和拘捕。涉案女子事後被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為及普通襲擊罪，今天（6日）被押解到東區裁判法院提堂。她暫毋須答辯，以待警方翻查閉路電視及錄取證人口供。惟被告在庭上報稱受傷，主任裁判官嚴舜儀遂將案件押後至明天（7日）在觀塘法院再訊，並下令將被告送院驗傷，期間她交由警方看管。

被告鄭敏娜（63歲、無業）今天並無律師代表。控罪指她於2022年5月4日在中環立法會綜合大樓2樓公眾席，作出擾亂秩序的行為，即在立法會會議廳進行二讀辯論《2022年撥款條例草案》期間叫囂及亂拋雜物，意圖激使他人破壞社會安寧；及於同日同地襲擊游健麗。

控方今天向裁判官提出，為被告索取2份精神醫生報告，並申請在案件押後期間，將被告還押小欖。惟裁判官考慮到被告過往行為，認為無證據顯示被告有住院治療需要或不適合答辯，加上被告拒絕索取精神報告，故拒絕控方申請。被告其後向法庭申請保釋，但她其後在庭上報稱受傷，更表示有迫切驗傷需要，嚴官遂將案件押後，並為被告安排救護車。

案件編號：ESCC 619/2022