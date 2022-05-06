長康街保母車撞人死因研訊　被拖行女傷者稱對受傷失憶

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭今天（6日）就事件繼續研訊，被保母車拖行的女傷者作供，指當日聽到巨響，轉身見到肇事司機被捲入車底，然後她便失去記憶。

車禍傷者之一、補習老師雷曉琪作供指，她當天出門上班，經堡壘街行人路走到長康街，行至明星海鮮酒家時聽到有人大叫，她便向後望，見到肇事保母車從斜路下來，而車頭中間有一男士被捲入車底。雷立即轉身走，後來的事她已沒有記憶，醒來的時候她不知道自己身在何方，只聽到四周很嘈吵，她感到很痛、無力起身，然後便被送往急症室，留醫11天後出院。她的臉、頭、肝臟、盆骨、膝蓋都有受傷，現時已經康復。

目擊者劉桂梅作供，她當天在長康街一地舖上班，突然聽到巨響，走出店舖門外見到肇事保母車衝過她眼前，有一個女生在車底尾轆位置被保母車拖行，去到英皇道近熙和街附近才「甩咗出嚟」。劉憶述保母車當時有半邊車身都鏟上了行人路。庭上又讀出菲律賓籍男司機Velasco Silestre的供詞，他當日在長康街落車買飯盒，見到肇事保母車衝下斜路，距離自己只有5米。車輛前方除了有司機，還有一名女士，他立即將該女士推向一邊，同時自己也避開保母車。當時保母車的左邊車門打開了，撞到他的右手臂。他稱當時以為自己會死，便合上雙眼。事後他無大礙，自行到醫院求診。

案件編號：CCDI-1068,1076,1078/2018、CCDI-102,273/2019